Jeugdig VOC beleeft uitstekende seizoenstart in eredivisie

AMSTERDAM - Zeven wedstrijden gespeeld, zeven keer gewonnen. Het is een uitmuntende seizoenstart voor de handbalsters van het Amsterdamse VOC, die dit seizoen met een flink vernieuwde en verjongde selectie aan de eredivisie zijn begonnen.

Afgelopen zaterdag boekten de handbalsters een ruime zege op Borhave: 41-26. Het zorgde ervoor dat de ploeg van Ricardo Clarijs voor de zevende keer op rij twee punten konden bijschrijven. "Ze zijn heel erg leergierig, maar ook erg creatief, snel..", begint Clarijs zijn lofzang. "Er zit veel variatie in. Het is leuk om mee te werken en naar te kijken. Sommige wedstrijden zijn echt heel goed!"

Rachel de Haze is een van de oudere speelsters in het team van Clarijs. Ondanks het leeftijdsverschil in de ploeg, vindt zij VOC een hecht team binnen het handbalveld. "Dat is ook het allerbelangrijkst. Kijk, buiten het handbalveld merk je natuurlijk wel verschillen. Maar in het handbalveld heb je elkaar gewoon nodig en dan maakt het in mijn ogen niet uit of je 27 of 17 bent. Je moet het samen doen."

