CDA onthutst door plannen voor dorpshuis Abbekerk: "Zoeken naar 3 miljoen euro"

ABBEKERK - Het CDA is boos over het besluit om een geheel nieuw dorpshuis met school in Abbekerk te laten bouwen. Het plan pakt namelijk zo'n 3 miljoen duurder uit. De partij vraagt zich af waar de gemeente het geld vandaan moet halen.

De komst van een nieuw dorpshuis in Abbekerk heeft al langere tijd veel voeten in de aarde. In het eerste plan van het college zou er een nieuw dorpshuis gebouwd worden met gymzaal. De kinderopvang en peuterspeelzaal zouden dan verhuizen naar basisschool De Plaats.



Abbekerkers boos

Er ontstond veel ophef over het plan. Veel bewoners vreesden dat de nu al onveilige verkeerssituatie alleen maar slechter zou worden doordat er veel meer verkeer naar de basisschool zou komen. Ook het schoolbestuur zag de komst van de kinderopvang en peuterspeelzaal niet zitten.



Na veel protest werd er afgelopen donderdag in de raadsvergadering toch gekozen voor een nieuw dorpshuis en school ineen op de huidige locatie van het dorpshuis. Tot blijdschap van veel Abbekerkers, onder wie René Veerman, voorzitter van het dorpshuis:

Miljoenenproject

Een probleem is echter het kostenplaatje. Het nieuwe dorpshuis, waar ook de basisschool en kindfuncties in moeten komen, kost maar liefst 9,5 miljoen euro. Het eerste voorstel van het college was goedkoper: namelijk 6,2 miljoen.

"De overgrote meerderheid koos zonder blikken of blozen de meest gewilde en uiteraard duurste variant", schrijft CDA Medemblik op haar website. Een beslissing die volgens hen te vroeg is genomen omdat er "geen enkel draagvlak voor is".

Of het besluit voor het nieuwe dorpshuis en school door kan gaan, moet aankomende donderdag bekend worden tijdens de begrotingsvergadering.