ECN Petten heeft primeur met zeewier-laboratorium Foto: NH/Matthijs Gemmink

PETTEN - Op het terrein van ECN/TNO in Petten staat het eerste zeewier-verwerkingslaboratorium ter wereld. In het lab wordt technologie ontwikkeld waarmee het zeewier kan worden omgezet in groene energie en grondstoffen. Die technologie staat nu nog in de kinderschoenen.

"Dit is een lab-snelkookpan", vertelt Jaap van Hal van ECN/TNO naast een grote roestvrijstalen ketel. "Daarmee wordt zeewier op druk en temperatuur gebracht tot ongeveer 120 graden. In zeewier zitten heel veel suikers en die zijn de grondstoffen van de brandstoffen en duurzame plastics." Alleskunner

Met zeewier kun je alles maken, zou de reclameslogan kunnen zijn. Het materiaal kan voor heel veel zaken gebruikt worden. "Je kunt het eten, je kunt het omzetten naar meststoffen, je kunt het dus ook omzetten naar grondstoffen voor plastics en je kunt er op heel grote schaal biobrandstoffen van maken." Uiteindelijk is het dus de bedoeling dat de in Petten ontwikkelde technologie in de praktijk gebracht gaat worden. ECN/TNO werkt nu al samen met startups en bedrijven in kunstmest. "Hier worden onder realistische omstandigheden de processen stap voor stap uitgevoerd zodat we beter begrijpen hoe een fabriek in het echt heel groot gaat werken" Het zeewier processing lab, zoals het officieel heet, wordt woensdag geopend.