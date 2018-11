Vastgoedontwikkelaar AM moet woningbouw Kogerveld op gang helpen

ZAANSTAD - Er moeten duizenden woningen gebouwd worden op de huidige industriegebieden in het Kogerveld in Zaandam. Om dat mogelijk te maken gaat de gemeente in zee met vastgoedontwikkelaar AM.

De gemeente Zaanstad wil verloederde bedrijventerreinen in het Kogerveld graag inruilen voor woningbouw. Een mooi plan dat in praktijk vooralsnog stuit op veel problemen. Ook in een gemeente waar wonen en werken al jarenlang hand in hand gaan, heeft men te maken met wetten en regels.

Problemen

Bestaande florerende bedrijven moeten behouden blijven maar kunnen overlast opleveren voor toekomstige buren. Daarnaast heeft men te maken met een lappendeken aan grondeigenaren met vaak tegengestelde belangen. De gemeente heeft geen zak geld om bijvoorbeeld bedrijven uit te kopen. Zonder commerciële partij gaat het een eeuwigheid duren voordat er een huis gebouwd kan worden. Terwijl er nu behoefte is aan die woningen.

Projectontwikkelaar

Daarom gaat Zaanstad in zee met vastgoedontwikkelaar AM. De gemeente hoopt dat de projectontwikkelaar wel in staat is om binnen afzienbare tijd een plan te maken dat brede steun krijgt van alle betrokkenen. Voor de gemeente is het de eerste keer dat al in een vroeg stadium een commerciële partij de teugels in handen krijgt.

Op gang brengen

"We hopen dat het AM zal lukken om beweging op gang te brengen", zo verklaart een woordvoerder van de gemeente. "We zijn benieuwd of AM ook de mogelijkheden ziet voor het Kogerveld die wij zien". Transformatie van het oude industriegebied is duur en de kosten moeten door de projectontwikkelaar terugverdiend worden.

Kogerveld is onderdeel van MAAK.Zaanstad, een in 2015 gestart initiatief van de gemeente om Zaanstad voor 2040 te revitaliseren op het gebied van wonen, werken en leven.