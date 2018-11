Deel dit artikel:













'Schot gelost bij middelbare school in Amsterdam': schoolplein afgezet Foto: AT5 Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) Op het Pieter Nieuwland College in Amsterdam-Oost is vanmiddag waarschijnlijk een wapen getrokken en geschoten. Leerlingen hebben knallen gehoord. Er is één aanhouding verricht.

De politie bevestigt dat er hoogstwaarschijnlijk is geschoten. Een leerling die in de klas zat, zegt een kogelhuls op de grond te hebben gezien. Anderen zeggen dat het om een nepwapen gaat. Wat er precies is gebeurd, hoopt de politie snel te kunnen melden. Inmiddels is er ook een arrestantenbusje bij de school aangekomen. Schoolplein afgezet

Het schoolplein is ruim afgezet, laat de leerling van het college weten. Leerlingen die klaar zijn met hun lessen, kunnen alleen via een zij-uitgang naar buiten. De school zelf wil nog niet reageren. ? Whatsapp ons!

