Kredietverzekeraar Atradius lanceert online handelsplatform

AMSTERDAM - Kredietverzekeraar Atradius, die het hoofdkantoor in Amsterdam heeft staan, lanceert samen met het Zwitserse Kemiex een digitaal handelsplatform voor ruwe grondstoffen. Kopers en verkopers kunnen zo betrouwbare partijen identificeren en op een veilige manier handelen.

Kemiex is een bedrijf dat de handel in grondstoffen in de farmaceutische-, veterinaire-, voedingsmiddelen- en diervoederindustrie probeert te verbeteren. Het handelsplatform richt zich ook op die producten. Atradius biedt gebruikers op het platform inzicht in kredietrisico's en biedt bovendien kredietverzekeringen aan waarmee ze die risico's per transactie kunnen afdekken.

Zo is het platform volgens Atradius een alternatief voor de bestaande handelsprocessen die vaak tijdrovend, ondoorzichtig en tot persoonlijke netwerken beperkt kunnen zijn. Daarnaast speelt het in op de noodzaak in de eerdergenoemde industrieën om kwaliteitscontrolemaatregelen strikt na te leven.

Isidoro Unda, CEO van Atradius: "Dit strategische partnership geeft uitdrukking aan ons vermogen om innovatieve kredietoplossingen te ontwikkelen voor onze klanten en nieuwe activiteiten te ontplooien in de kredietverzekeringsmarkt. We willen op het gebied van digitalisering vooroplopen en onze klanten ondersteunen bij het verrichten van betrouwbare handelstransacties met internationale partijen."