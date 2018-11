Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jongeren opgelet: 105 appartementen voor jullie in Overveen Foto: Funda

OVERVEEN - Er is weer wat meer hoop voor jongeren die het huis uit willen of een echt huurhuis zoeken: In Overveen zijn er plannen voor de bouw van ongeveer 105 appartementen speciaal voor jongeren van 18 tot en met 28 jaar. Het complex '1828' moet komen aan de 'Haarlemse' kant van de Westelijke Randweg, ter hoogte van de zoutopslag van de provincie, naast het volkstuinencomplex en het spoor. Die grond ligt nog in Overveen.

Volgens de gemeente Bloemendaal gaat het om betaalbare woningen voor jongeren. De ontwikkelaar Wibaut zegt op zijn site dat er zelfs 'minimaal tweederde aan sociale huurwoningen' in het complex moet komen. In de plannen wordt niet specifiek gesproken over Bloemendaalse jongeren of dat het om leeftijdgenoten uit heel Zuid-Kennemerland gaat. Met meerdere collectieve voorzieningen kunnen de woonlasten lager worden gehouden dan normaal. Zo komt er een gezamenlijke wasruimte zodat niet iedere huurder een eigen wasmachine hoeft te kopen. Ook denkt de ontwikkelaar aan een multimedialounge, een sportvoorziening, een gezamenlijk terras en elektrische deelauto’s. Ontwikkelaar Wibaut heeft een opslagloods voor verkeersborden aangekocht om het complex te bouwen. B en W van Bloemendaal zijn enthousiast, de gemeenteraad spreekt er 16 november over.