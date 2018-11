Deel dit artikel:

























Jongen en meisje gepakt voor gewapende overvallen op supermarkten Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto

HILVERSUM - De dader van de gewapende overvallen op supermarkten in Hilversum en Bussum is vermoedelijk opgepakt. Het gaat om een 17-jarige jongen uit het Gelderse Voorst. Tegelijkertijd is een 18-jarige vrouw uit Ermelo aangehouden. Het duo lijkt op rooftocht door het land te zijn getrokken. De politie linkt de twee namelijk aan vijf verschillende overvallen.

De tieners werden aangehouden nadat ze een supermarkt in het Utrechtse Vianen, hun vijfde beroving op rij, hadden overvallen. Een oplettende ooggetuige wist te vertellen dat de jongen zich schuilhield in een hotel. Lees ook: Daders van overvallen in twee Gooise supermarkten nog niet gepakt Na onderzoek blijken de twee als een moderne Bonnie en Clyde door het land te zijn getrokken. Ze hebben maar liefst drie supermarkten in een week tijd overvallen en daarnaast ook nog een winkel. De overvallers bedreigden het supermarktpersoneel met een steekwapen en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. Lees ook: Politie gaat uit van één dader bij gewapende overvallen Gooise supermarkten Bij de overvallen in Hilversum en Bussum was er sprake één overvaller, zo gaf de politie een paar dagen later aan. Wat de rol van de vrouw bij deze overvallen is geweest, wordt nog onderzocht. De twee zitten voorlopig vast. 💬 Whatsapp ons!

