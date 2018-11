Edelsmid Jos Peperkamp in harnas gestorven: "Met een klompje goud in z'n hand"

BERGEN - De Bergense kunstenaar en edelsmid Jos Peperkamp is vorige week op het Griekse eiland Kos overleden. Peperkamp stierf in het harnas, met een klompje goud in z'n hand, zo bevestigt z'n dochter aan NH Nieuws.

"Hij was aan het werk, goud aan het trekken", vertelt Lyone over het moment dat haar vader door een hartstilstand werd getroffen. "Dan stopte hij een klompje goud in de wals, en trok hij dat er als een staafje uit. Op het moment dat 'ie daarmee bezig was, greep 'ie naar z'n hart."

Omdat Peperkamp alleen was, duurde het even voordat hij werd gevonden. "We vonden het vreemd dat hij niet op onze berichtjes reageerde", vertelt Lyone. "Daarom hebben we een vriend van Jos op Kos benaderd, met de vraag of hij bij hem wilde gaan kijken. Toen hij hem vond, heeft hij direct de politie gebeld."

'Zijn plek'

Al zo'n twintig jaar was het Griekse eiland Kos Jos' tweede thuis, vertelt zijn dochter. "Hij was er vaak om inspiratie op te doen", vertelt Lyone. "Daar kon hij zichzelf zijn. Griekenland was zijn plek." Hoewel zijn dood onverwacht komt, maken de omstandigheden het leed draaglijker. "Als 'ie is gegaan op een plek waar hij mooie dingen maakte, heb ik er vrede mee", zegt Lyone.

Momenteel is Peperkamp nog op Kos, maar later deze week wordt zijn lichaam naar Nederland gevlogen. "De begrafenis is alleen voor familie, maar we zijn ook bezig met een afscheidsmoment voor vrienden en kennissen." Wie graag van die gelegenheid gebruikmaakt, wordt aangeraden de rouwadvertentie in de gaten te houden. "Als het lukt, staat die woensdag in de krant", besluit Lyone. Peperkamp is 68 jaar oud geworden.

Jos Peperkamp

Nadat Peperkamp zijn opleiding tot sieradenmaker aan de Gerrit Rietveldacademie had afgerond, opende hij een atelier aan de Alkmaarse Mient. Met de door hem ontworpen sieraden won hij in de jaren tachtig en negentig diverse nationale en internationale wedstrijden, waaronder het National Diamond Concours en de International Diamond Awards.



Later vestigde hij zijn atelier in de voormalige nachtclub de Berger Meermin, waar de door hemzelf ontworpen stalen vlinders in het middelpunt van de belangstelling stonden. Enkele jaren geleden betrok hij een atelier in de galerie Rogier Jonk, aan het Plein in Bergen. Behalve sieraden en beelden maakte Peperkamp ook veel schilderijen, vertelt zijn dochter.



De keuzes voor zijn ontwerpen kwamen 'rechtstreeks uit z'n ziel', zo schreef de kunstenaar bij leven zelf. "Deze emoties liggen dan ook ten grondslag aan al zijn bijzondere ontwerpen, of het nu sieraden, beelden of schilderijen betreft."