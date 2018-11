Westfrisiaweg krijgt opvallende nieuwe wegnummers

HOORN - De Westfrisiaweg krijgt nieuwe wegnummers. Het deel tussen Enkhuizen tot aan de A7 bij Hoorn wordt de N307. Het stuk tussen Avenhorn en Heerhugowaard gaat als de N194 door het leven.

Het zijn opvallende wegnummers, zeker omdat het project de N23 Westfrisiaweg heet. Volgens de provincie komt dat omdat de naam N23 was ontstaan toen er nog sprake van was een nieuwe Rijksweg tussen Alkmaar en Zwolle. Maar zover is het nooit gekomen. Omdat het een provinciale weg is geworden, moet de weg in plaats van twee, drie cijfers hebben.

Waarom meerdere wegnummers?

Waarom krijgen de twee delen van de weg niet gewoon één wegnummer? Volgens de woordvoerder van het project heeft het te maken met de verschillende karakters van de wegen. "Het stuk tussen Avenhorn en Heerhugowaard is meer landelijk, daar mag je ook maar 80. Het deel tussen Hoorn en Enkhuizen is heel anders, daar mag je ook 100 kilometer per uur."



De naamsverandering gaat al snel in. Het stuk tussen Avenhorn en Heerhugowaard krijgt morgen al nieuwe hectometerpalen. Het deel tussen Hoorn en Enkhuizen gaat vanaf 13 november de nieuwe naam dragen.

De provincie laat ook weten dat het stuk van de N302 tussen Hoogkarspel en Enkhuizen een heel andere naam krijgt, namelijk de N505. Dit terwijl er aan dat deel van de weg niets is veranderd.

Zonde

Is dat niet zonde van het geld? Volgens de provincie is de naamsverandering bewust gekozen. "Volgend jaar wordt de weg aangepakt voor groot onderhoud, maar ook verwachten we dat er veel minder verkeer zal zijn. En des te minder voertuigen er rijden des te hoger is het wegnummer."

Dat is niet de enige reden. "Deze provincie kent eigenlijk geen wegen die beginnen met het cijfer 3, tenzij ze provincie-overschreidend zijn. Dat is de N302 straks niet meer."

Momenteel worden de laatste werkzaamheden verricht aan de Westfrisiaweg. Op 30 november gaat de provinciale weg officieel open voor het verkeer.