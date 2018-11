Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zucht van verlichting bij omwonenden en automobilisten: Zaanenstraat vrijdag weer open Foto: Shutterstock

HAARLEM - Zo'n acht maanden lang is de Zaanenstraat in Haarlem-Noord al afgesloten voor verkeer. In maart is er begonnen met groot onderhoud. op 26 oktober zou de doorgaande route weer opengaan, maar die datum werd niet gehaald. Nu meldt de gemeente dat de weg vrijdag negen november 'aan het einde van de werkdag' weer open gaat.

Tijdens de spits is de Zaanenstraat een belangrijke verkeersader in Haarlem-Noord. Dat merken de bewoners van omliggende straten maar al te goed. De gemeente wil dat verkeer omrijdt via de Jan Gijzenkade, maar daar trekken niet alle weggebruikers iets van aan. Geklaagd

Daar is het al maanden erg druk tijdens de ochtend- en avondspits. In de Floresstraat wordt automobilisten gevraagd om te rijden en 'rekening te houden met de bewoners.' Die hadden geklaagd over de drukte. Fietsers en voetgangers kunnen wel de Zaanenstraat gebruiken. De werkzaamheden zijn vrijdag nog niet klaar. Eventueel wordt de straat voor korte tijd nog eens afgesloten.