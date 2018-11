Ondernemer weigert kritisch spandoek weg te halen in Hilversum

HILVERSUM - De gemeente Hilversum eist dat vastgoedondernemer Robert van Loenen een kritisch spandoek weghaalt. De ondernemer weigert dat en heeft het spandoek nu zelfs voorzien van kerstverlichting.

Het conflict tussen vastgoedondernemer Van Loenen en de gemeente draait om een bouwkavel aan de Neuweg. Van Loenen krijgt in 2007 een vergunning voor het bouwen van een complex met zes appartementen.

Door de crisis komt de bouw maar moeizaam van de grond en is er nog niet meer dan een kelder. Dat gaat voorlopig ook zo blijven, want in 2017 trekt Hilversum de vergunning in. Reden: buurtbewoners klaagden over het rommelige aanzicht en de gemeente vond dat er te weinig voortgang was.



Inmiddels ligt het werk al bijna anderhalf jaar stil en loopt er nog een zaak bij de Raad van State. Van Loenen begrijpt er niets van en is 'wanhopig'. Daarom heeft hij een spandoek neergezet, waarop hij burgemeester Pieter Broertjes, wethouder Floris Voorink en een ambtenaar cynisch bedankt.



Deze reportage maakten we vorige week over het conflict:

(tekst gaat verder onder de video)





Aangifte

De gemeente heeft een probleem met de tekst. Eerst was het verzoek of de naam van de ambtenaar kon worden verwijderd. Vorige week werd Van Loenen zelfs door de gemeentesecretaris (de hoogste ambtenaar) gebeld. Die eiste volgens Van Loenen dat "het spandoek zou worden verwijderd en er anders aangifte zou worden gedaan".



Het leek erop dat hij gehoor had gegeven aan het verzoek. Volgens de gemeente was het spandoek na overleg neergehaald, maar dat blijkt niet waar. "Het is omgewaaid", reageert Van Loenen. Dit weekend heeft hij het spandoek dan ook weer overeind gezet en voorzien van sfeerverlichting.

Actie ondernemen

In een reactie erkent de gemeente erkent dat de gemeentesecretaris gebeld heeft met het verzoek de naam van de ambtenaar te verwijderen. Op de vraag wat de gemeente nu gaat doen is het antwoord: "Als gemeente kunnen wij hier verder geen actie op ondernemen."