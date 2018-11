Torenspits Laurentiuskerk verschijnt beetje bij beetje

WEESP - Beetje bij beetje verschijnt de nieuwe torenspits van de Laurentiuskerk In Weesp: het groene kruis zit er op en de leien zitten om het hout heen. Vandaag wordt de steiger langzaam weggehaald. en dan is iedereen klaar voor donderdag, als de torenspits weer op de kerk wordt gezet.

Het wordt een spannende dag. Met twee hijskranen wordt de 25 meter hoge en 42 ton zware torenspits omhoog gehesen. En dat gaat uiterst precies met de nodige veiligheidsmaatregelen. Zo moeten de buren van de kerk hun huis uit en wordt een groot gedeelte van de strat afgezet.

En dan is de kerk eindelijk weer kerk, want "een kerk zonder toren is geen kerk", zegt eigenaar Cees van Vliet. "De toren hoort natuurlijk gewoon in Weesp. Deze toren met het groene kruis is toch een baken voor heel veel Weespers, maar ook voor mezelf."