Sinterklaascadeaus voor kinderen uit armoedegezinnen: "Dit blijft je altijd bij"

ZAANSTAD - Er zijn nog steeds veel Zaanse gezinnen die in armoede leven en geen geld kunnen missen voor een cadeau op 5 december. Daarom slaan vier Zaanse organisaties de handen ineen om toch voor een feest met cadeaus te zorgen.

"Ik heb zelf ooit in de situatie gezeten", vertelt Erna Ekels van de Stichting Ondersteuning Zaanstreek Waterland, die samenwerkt met de Stichting Buurtgezinnen, Zaanse Uitdaging en Zaanse Springplank. "Ik had met een kind zeven gulden in de week te besteden en was ook dakloos."

Hulp van familie

Ze kan zich haar eerste kerst alleen nog goed herinneren. "Toen is een familielid gekomen dat onder de kerstboom allemaal cadeautjes had gelegd voor mijn dochter en voor ons wat te eten. Dat is me altijd bijgebleven. Nu zit ik zelf in een goede situatie. Waarom zou ik dan niet zorgen dat andere kinderen hetzelfde gevoel krijgen als mijn dochter toen?"

NH Nieuws vroeg aan 1.500 Noord-Hollanders hoeveel ze uitgeven aan het sinterklaasfeest. Uit het onderzoek komt naar voren dat er gemiddeld tussen de 50 en 150 euro wordt uitgegeven.

Armoede

"Dat is heel veel geld", vindt Ekels. "Ik denk dat in ieder geval een op de acht gezinnen dat geld niet heeft. De armoede is groot. Dat vergeten we wel eens, en je ziet het niet overal, maar het probleem is er wel degelijk."