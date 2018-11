Tweede verdachte aangehouden in onderzoek naar autobranden

HOOFDDORP - In het onderzoek naar de autobranden aan het Savelsbos is afgelopen zondag een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man uit Hoofddorp.

De reeks brandstichtingen begon in het weekend van 27 op 28 oktober toen vier auto’s in de omgeving van het Savelsbos in vlammen opgingen. Een paar dagen later brandde nog een auto volledig uit. Andere auto's liepen hierbij ook schade op.

Afgelopen donderdagavond werd al een 24-jarige Hoofddorper aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze autobranden. Zondag werd in hetzelfde onderzoek een tweede verdachte aangehouden. Zijn rol in de zaak wordt nog onderzocht.

Buurt voelt zich niet veilig

De buurtbewoners gaven tegenover NH Nieuws aan dat ze waren geschrokken van de autobranden. Ze vroegen zich af of ze nog wel veilig zaten. De branden waren volgens omwonenden het gevolg van een hoogoplopende ruzie.

Volgens hen zouden de auto's expres in brand zijn gestoken, doordat de bewoners van een huurhuis ruzie zouden hebben met mensen elders in het land. Ook zou er recentelijk een steekpartij in de straat zijn geweest.

De politie onderzoekt wie welke rol heeft gehad bij deze brandstichtingen. Ook wordt het motief onderzocht.