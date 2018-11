Nummer van Maan gedraaid in een bomvol stadion van Real Madrid

NOORD-HOLLAND - Het nummer Blijf Bij Mij dat de Bergense Maan samen met Ronnie Flex opnam, zou zijn gedraaid in bomvol stadion van Real Madrid.

Een Nederlandse voetbalfan was stomverbaasd toen hij ineens Nederlandstalige muziek uit de speakers in het stadion hoorde komen. Hij herkende daarin meteen de stem van Maan en schreef op Instagram: "Is dat nou Ronnie Flex en Maan? What the fuck".

Maan en Ronnie Flex kregen al vaker te horen dat hun nummer in de Spaanse hoofdstad klinkt. Nu lijkt er dan eindelijk bewijs te zijn. "Dit is al de tweede keer dat ik een bericht erover krijg, maar dit keer is het bewijs gefilmd haha", reageert Ronnie op Instagram.

Erg duidelijk is het niet. "Je moet wel goed luisteren", voegt de rapper er zelf aan toe. Maan heeft nog niet gereageerd.

Hoor jij het nummer? Oordeel zelf!