De Peiling: Moet er een vuurwerkverbod komen?

NOORD-HOLLAND - Het is pas begin november, maar de eerste zwaargewonde door vuurwerk is er al. Is vuurwerk nog steeds een leuke traditie of wordt het tijd voor een verbod?

Gemeenten beslissen

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid geeft gemeenten de bevoegdheid zelf te beslissen of hun inwoners vuurwerk mogen afsteken of niet. Gemeenten konden al een vuurwerkvrije zone instellen. Die zones zijn volgens de minister op te rekken tot aan de gemeentegrens, waardoor er in de hele gemeente geen vuurwerk afgestoken mag worden.

Landelijk verbod

De Onderzoeksraad voor Veiligheid, de politie en medisch specialisten kwamen al eerder met het advies om landelijk alle knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Het kabinet besloot dat advies niet over te nemen, omdat het afsteken vuurwerk "een gewaardeerde traditie is" waar "de goeden niet onder de kwaden" moeten lijden, aldus vicepremier Hugo de Jonge.

Haarlem

Dit weekend is een jongen aan de Van Riebeecklaan in Haarlem ernstig gewond geraakt nadat een stuk illegaal vuurwerk ontplofte in zijn hand. Paul van Zuijlen, plastisch chirurg bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk uit daar op Twitter uit zijn ongenoegen over.

Wat vind jij?

Elk jaar weer is er gedoe over vuurwerk, legaal of illegaal. Zou dat op te lossen zijn door alle vuurwerk voor consumenten te verbieden en voortaan met oud en nieuw vuurwerkshows te organiseren om het nieuwe jaar mee in te luiden?

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.