Italiaanse scheidsrechter aangesteld voor Benfica - Ajax

LISSABON - De UEFA heeft Gianluca Rocchi aangesteld als scheidsrechter voor het Champions League-duel tussen Benfica en Ajax. De Italiaan krijgt assistentie van vlaggenisten Elenito Di Liberatore en Matteo Passeri. Stefano Alassio is de vierde official.

Rocchi is geen onbekende voor de Amsterdammers, die de arbiter meermaals tegenkwamen in het succesvolle Europa League-seizoen 2016-2017. Tijdens de gewonnen thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon (4-1) van dat seizoen was de Italiaan ook al scheidsrechter. Bovendien was Rocchi tijdens de Europa League-finale tegen Manchester United vierde official. Daarnaast was hij nog twee keer eerder scheidsrechter bij Ajax-duels: in 2012 floot Rocchi Ajax - Manchester United (0-2), terwijl hij ook leidsman was bij Anderlecht-Ajax (0-3) in 2011.