Hollandse Oorlog in 2022 en 2023 internationaal herdacht, startschot in Naarden

NAARDEN - Om te gedenken dat 350 jaar geleden de Hollandse Oorlog (1672-1678) plaatsvond in de Noordelijke Nederlanden, wordt in 2022 en 2023 twee jaar lang een internationale tentoonstelling gehouden. De aftrap is in Naarden-Vesting.

De instituten uit de vier steden - Parijs, Wesel, Maastricht en Naarden - die meewerken aan deze tentoonstelling kwamen vorige week bij elkaar. Het ging om een introducerende bijeenkomst, de 'eerste belangrijke stap op weg naar de realisatie van het ambitieuze plan'. De dag werd afgesloten met een mini-symposium.

In Naarden werken het Nederlands Vestingmuseum en de Stichting Monumenten Bezit mee aan de tentoonstelling. Daarnaast zijn het Musée des Plans Reliefs uit Parijs, het Städtiches Museum uit Wesel en de Stichting Maastricht Vestingstad en Centre Céramique uit Maastricht bij de plannen betrokken.

Hollandse Oorlog

In 1672 vielen de legers van Lodewijk XIV de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden binnen met het doel de machtige handelsrepubliek te vernietigen. Het was het begin van de Hollandse Oorlog. De Republiek werd overrompeld, chaos regeerde in het land. De ene na de andere stad werd ingenomen, zo ook Naarden in 1672.

De Republiek wist zich echter te herpakken en een jaar later werd Naarden heroverd. Een keerpunt in de oorlog, die later uitbreidde over heel Europa. En hoewel Frankrijk uiteindelijk de Hollandse Oorlog won, boekte het tegelijk verlies met het Engels-Nederlands blok dat was ontstaan. Latere oorlogen zou Frankrijk namelijk verliezen door dit blok.