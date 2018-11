Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Terugkijken: NH Events bij Open Wormer Kolftoernooi Foto: NH Nieuws

WORMER - Kolf is een oud-Hollands spel, wat nu nog op een paar plekken in Nederland gespeeld wordt. Bijna al die plekken zijn in onze provincie. Gisteren werd de finale van het Open Wormer Kolftoernooi gespeeld en NH was daar live bij.

Bekijk de compilatie hierboven nog eens rustig terug.