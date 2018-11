Champions League-déjà vu lonkt voor Huntelaar

AMSTERDAM - Klaas-Jan Huntelaar kijkt uit naar het Champions League-duel met Benfica. De spits kan zich samen met zijn ploeg plaatsen voor de achtste finales van het kampioenenbal en dat zou voor Huntelaar (35) een déjà vu betekenen. Dertien jaar geleden, toen Ajax voor het laatst overwinterde in de Champions League, was hij er ook al bij.

Destijds stond de aanvaller op het veld met spelers als Olaf Lindenbergh en Nourdin Boukhari. Huntelaar schat het huidige Ajax hoger in. "Maar dat wil niet zeggen dat wij de achtste finales nu wel even halen", denkt de Ajacied. "Het zegt genoeg dat het al dertien jaar niet is gelukt."

Niet alleen sportief, maar ook op financieel gebied zou een plaats in de volgende ronde van de Champions League veel waard zijn voor Ajax. Overwintering betekent dat de inkomsten van de Amsterdammers de zestig miljoen euro passeren. "Dat is prachtig voor de club", weet Huntelaar. "Wij gaan natuurlijk ook voor het hoogst haalbare, al hebben we in de Europa League een betere kans om verder te komen. Maar daar kom je ook niet zo maar in de finale. En voor ons hoeft de Champions League na de achtste finale niet op te houden."