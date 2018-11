Verdeeldheid over komst Formule 1: petities voor én tegen racefestijn

ZANDVOORT - De opwinding stijgt tussen voor- en tegenstanders van een eventuele komst van de Formule 1 op het circuit van Zandvoort. De afgelopen dagen hebben zij petities opgezet in de hoop de besluitvorming te beïnvloeden.

'Gebruikers van de duinen en omwonenden van het circuit' moeten niets hebben van het racen van Max Verstappen en zijn collega's op het Zandvoortse asfalt. Dat circuit zou nu al een 'permanente bron van geluidsoverlast' zijn.

"Het lawaai beperkt zich niet tot de 12 dagen met grote evenementen: er wordt op 240 dagen per jaar geracet. Dat is al veel te veel. Daar mag zeker geen Formule 1 bij", zeggen zij. De teller van deze petitie loopt snel op en is de 400 gepasseerd.

Voorstanders vinden dat de tegenstanders verkeerde argumenten gebruiken en zijn bang dat ze een racefeest wordt ontnomen. De initiatiefnemer van de petitie vóór de terugkeer van de Formule 1 wil de racefans gelegenheid geven een tegengeluid te geven tegen 'de zeurende minderheid'.' "Ik ben deze petitie gestart om een ander geluid te laten horen", zegt de initiatiefnemer uit Zandvoort.

Ook de teller van deze petitie loopt op: de petitie voor de race-der-races is later begonnen maar tikte vanochtend al bijna de duizend ondertekenaars aan.