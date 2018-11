PostNL opent nieuw sorteercentrum in Amsterdam

AMSTERDAM - PostNL neemt een nieuw pakkettensorteercentrum in Amsterdam in gebruik. In het gebouw gaat het bedrijf dagelijks tussen de 70.000 en 110.000 pakketten verwerken. Eerder dit jaar opende PostNL al twee andere pakkettensorteercentra in Nederland.

Dat is nodig vanwege de groeiende pakketmarkt. Bovendien worden in december veel pakketjes verwacht door Sinterklaas en Kerstmis. Daarom neemt PostNL de komende periode ook extra medewerkers aan die in Amsterdam of op een van de andere sorteercentra in Nederland aan de slag gaan.

Duurzaam

PostNL maakt in het gebouw geen gebruik van gas en de zonnepanelen op het dak moeten zorgen voor 40 procent van de elektriciteit die nodig is voor het sorteren van alle pakketten. Ook krijgt de nieuwe locatie vijftien elektrische bestelbussen om een deel van de pakketten uitstootvrij te kunnen bezorgen.

Liesbeth Kaashoek, directeur Pakketten en Logistiek van PostNL: "Met de opening van dit pakkettensorteercentrum in Amsterdam spelen we in op de groei van e-commerce en investeren wij in de optimalisering van onze pakketten- en logistieke infrastructuur." Kaashoek denkt dat het bedrijf ook in 2019 door kan groeien: "In 2019 verwachten we minimaal drie pakkettensorteercentra te openen en nog meer medewerkers aan te nemen."