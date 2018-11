Boer Zoekt Vrouw-update: 'Botte' Marnix in tranen en Jaap verliefd op twee vrouwen

NOORD-HOLLAND - Het einde van de logeerweek nadert en dat zorgt voor chaos in de hoofden van de boeren in Boer Zoekt Vrouw. Boer Jaap rent de benen uit zijn lijf omdat hij weer een storing heeft en boer Marnix blijkt tóch een gevoelsmens te zijn.

Gisteravond zaten velen weer aan de buis gekluisterd voor de zoektocht van de boeren naar ware liefde. En dat leverde zoals gewoonlijk weer mooie televisie op.

Jaap uit Rijsenhout

"Wij kunnen hier ook wel solliciteren", verzucht Marian nadat Jaap ze weer een hele dag aan het werk heeft gezet. Jaap is druk met een lekkage in het drainagesysteem bezig, waardoor niet alleen zijn planten droog komen te staan maar ook zijn dames. Als Jaap weer richting kantoor gaat, is de maat voor de dames vol. "Ik zou het wel fijn vinden als het wat minder oppervlakkig is. Daar hebben we recht op", zegt een licht geïrriteerde Marian.

Ook op Twitter valt het mensen op dat Jaap zijn vrouwen wel erg hard laat werken:

Als de dag ten einde komt, kookt Jaap voor zijn vrouwen. Marian grijpt deze kans met beide handen aan en flirt er lustig op los. Voor Jaap wordt het er allemaal niet makkelijker op: "Ik heb twee vlindertjes rondfladderen voor twee vrouwen", vertelt hij.

Marnix uit Wijdewormer

De 'botte' boer Marnix had een hele groep collega's van de 'dikbilclub' op bezoek. Een mooi moment voor hem om alles eens op een rijtje te zetten. En dan blijkt het hele avontuur hem zwaar te vallen en barst de paardenfokker in tranen uit. Gelukkig is daar een vriend die hem een troostende schouder aanbiedt.

Ook voor de twee overgebleven dames van Marnix lopen de emoties hoog op. Bettina vindt het moeilijk om zichzelf te kunnen zijn en moet ook een traan laten. Marnix adviseert haar om een momentje voor zichzelf te nemen. Janneke begint zich af te vragen wat Marnix haar eigenlijk te bieden heeft. Zelfverklaard gevoelsmens Marnix drukt haar op het hart dat hij 'warmte en geborgenheid' geeft, wat Janneke helemaal weg doet zwijmelen.

