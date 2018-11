Van der Vaart stopt per direct met voetballen

HEEMSKERK - Rafael van der Vaart heeft per direct zijn voetballoopbaan beëindigd. De 109-voudig international liep tijdens de training bij zijn Deense club Esbjerg fB opnieuw een blessure op die de 35-jarige Heemskerker dwingt om te stoppen.

De oud-voetballer van onder meer Ajax, HSV, Tottenham Hotspur en Real Madrid kondigde kort geleden al aan dat hij aan het eind van het huidige seizoen zijn carrière wilde beëindigen.

"Ik moet nu gewoon stoppen, ik ben hier niet om te revalideren, maar om te voetballen", zegt Van der Vaart tegen De Telegraaf. "Het plezier raakt er anders wel af en dat wil ik voor zijn. Ik had voetballend opa willen worden, maar dat zit er helaas niet in. Ik kan op dit moment alleen maar dankbaar zijn voor alle jaren dat ik mocht voetballen. Al die spelers, staf, fans van de Arena, het Volksparkstadion, White Hart Lane tot en met het Bernabeu, ik hou er enkel maar warme gevoelens aan over. Het was een geweldige tijd."

Het begon bij De Kennemers

Van der Vaart begon zijn voetbalcarrière bij De Kennemers in Beverwijk voordat hij op 19 april 2000 op zeventienjarige leeftijd overstapte naar Ajax. Hij won in Amsterdam twee landstitels (2002, 2004) en de KNVB Beker (2002). In 2005 vertrok de linksbenige voetballer naar Hamburger SV.

In 2008 volgde een transfer naar Real Madrid en in 2010 naar Tottenham Hotspur. De aanvaller keerde in 2012 voor drie seizoenen terug in Hamburg. Daarna volgden nog de clubs Real Betis, FC Midtjylland en als laatste Esbjerg, de stad waar zijn vriendin Estavana Polman handbalt.

WK-finale

"Ik heb prijzen mogen winnen en om kampioenschappen gespeeld, zowel met mijn clubs, het Nederlands elftal als individueel", zegt hij over zijn carrière. Hij scoorde 25 keer voor Oranje en stond in de verloren WK-finale van 2010 tegen Spanje. "Ik heb in al die jaren met en tegen zoveel geweldige spelers mogen voetballen in de mooiste stadions. Ik had dat vroeger als kleine jongen nooit durven dromen", vertelt Van der Vaart in De Telegraaf.