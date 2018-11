Arrestatieteam pakt man (25) op voor overval op drogist Zaandijk

ZAANDIJK - Een arrestatieteam heeft zaterdagavond een man aangehouden voor de overval op de Etos in de John Lennonstraat in Zaandijk.

Het gaat om een 25-jarige Zaandammer, zo schrijft de politie op Facebook. De man kwam vrijdagmiddag rond 12.45 uur de winkel binnen en bedreigde het personeel met een wapen. Na enkele minuten sloeg hij op de vlucht.

De politie kamde de omgeving uit, maar trof geen verdachte aan. Een oproep via Burgernet leverde evenmin iets op. Of de man iets buit had gemaakt, is niet bekend. De Zaanse recherche zet het onderzoek naar de overval voort.