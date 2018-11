Politie wil meldplicht voor vuurwerkaso's

NOORD-HOLLAND - De politie wil tijdens de jaarwisseling een meldplicht voor mensen die gepakt zijn met illegaal vuurwerk. Hiermee hoopt de politie de veiligheid voor agenten te verbeteren. Tijdens de jaarwisseling zijn politiemensen de afgelopen jaren regelmatig bekogeld met zwaar vuurwerk.

"Als je mensen een meldplicht oplegt, kunnen ze tijdens de jaarwisseling ook niet met vuurwerk gooien", zegt Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen Politieambtenaren tegen de NOS naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.



De bevoegdheid om meldplicht op te leggen, ligt bij de burgemeesters. "Het is een zwaar middel, maar gemeenten lopen een groot risico als zich illegaal vuurwerk in een woning bevindt. Er moeten dan huizenblokken en woningen worden ontruimd. Het is wat ons betreft het overwegen waard."



Afgelopen weekend moest er al een jongen worden geopereerd nadat hij in Haarlem gewond was geraakt bij het afsteken van een nitraat. Tijdens Halloween is de ME in Zoetermeer met vuurwerk bekogeld. "De risico's van het vuurwerk zijn erg groot", zegt Verkuijelen.