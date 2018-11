Vrouw slaat alarm om graf in bos bij Halfweg

HALFWEG - De politie heeft gisteren onderzoek gedaan in een bos bij Halfweg. Dat gebeurde nadat een vrouw daar op een graf met menselijke afmetingen was gestuit.

Bovenop de omgewoelde aarde lag bovendien een roos, wat bij de vrouw het vermoeden versterkte dat er iemand begraven lag.

Op aanwijzen van de vrouw zette de politie de locatie aan de Houtrakkerweg af en startte een onderzoek bij het graf van circa 2,5 bij 0,6 meter.



Verlossende woord

Enige tijd later kwam het verlossende woord: onder de hoop omgespitte grond lag geen menselijk stoffelijk overschot, maar een dode kat.

Het is overigens niet toegestaan om een gezelschapsdier in de openbare ruimte te begraven. Dat mag alleen op een dierenbegraafplaats of op eigen grond.

Aangepast

Dit artikel is een aangepaste versie van het originele verhaal. Ondanks ons streven naar zorgvuldige berichtgeving waren in het originele verhaal enkele feitelijke onjuistheden geslopen.