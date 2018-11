Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Graf' in bos bij Halfweg blijkt te zijn gemaakt door kat Foto: Inter Visual Studio / Rowin van Diest

HALFWEG - Een vrouw die haar hond aan het uitlaten was in een bos bij Halfweg sloeg vanmiddag groot alarm toen ze een mogelijk graf zag. Het bos werd afgezet en de omgeving werd uitgekamd, maar wat bleek: een kat was op avontuur gegaan en had de aarde flink omgespit.

De vinder trok aan de bel toen ze omgewoelde aarde in een gebied van zo'n 2,5 meter lang en 50 tot 60 centimer breed zag. De afmetingen van het 'graf' zouden daarmee overeenkomen met de afmetingen van een menselijk lichaam. Ook zou er een roos in het midden hebben gelegen. Lees ook: Hardleerse kat voor de tweede keer gered uit sluis in Monnickendam De forensische opsporing kwam het bos aan de Houtrakkerweg onderzoeken en zetten de omgeving ruim af. Na een korte tijd kwam de conclusie: dit was geen menselijk handelen, maar het werk van een wellicht iets te enthousiaste kat. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003