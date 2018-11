Jenna is de laatste baby van het Waterlandziekenhuis: "Een klein Purmerendertje!"

PURMEREND - Maak kennis met het laatste kindje dat is geboren in het Waterland Ziekenhuis: Jenna. Het meisje werd op vrijdag geboren, en nu de kraamzorg van Purmerend naar Hoorn is verplaatst, is ze waarschijnlijk ook de laatste die in het Purmerendse hospitaal ter wereld is gekomen.

Terwijl de verhuisdozen al klaarstonden, kon de zwangere Petra er vrijdag toch nog terecht. "Er waren nog mensen aanwezig om de bevalling te begeleiden," vertelt vader Dick. In Purmerend bevallen kon nog net. "Daar waren we wel blij mee."

Lees ook: Verloskundigen nemen afscheid van Waterlandziekenhuis: 'Einde van een tijdperk'

De geboortezorg in Purmerend verhuist door een tekort aan personeel bij de kindergeneeskunde naar het Westfriesgasthuis. Om toch aan de door de overheid aangescherpte eis te kunnen voldoen om 24 uur per dag, zeven dagen per week een medisch team paraat te hebben staan, is ervoor gekozen om de verloskunde op een plek in Hoorn bij elkaar te brengen. Op die manier kan daar ook meer en betere zorg geleverd worden.

Voor Baby Jenna was dat niet nodig. Zij is zonder complicaties geboren. Gek was het wel voor het gezin, zo'n lege afdeling. "Als je naar buiten loopt, zie je helemaal niemand. Een aparte gewaarwording," zegt Dick. Moeder Petra is vooral opgelucht. "Gelukkig is alles goedgekomen."

Lees ook: Raad Purmerend uit zorgen over sluiting kinderspoedzorg in Waterlandziekenhuis

Het gezin is blij dat ze nog in Purmerend terecht konden, de stad waar ook hun zoon is geboren. "Het is wel een raar idee, dat daar nu geen bevallingen meer plaatsvinden," vertelt Petra. "En we zijn trots dat wij daar nog terecht konden, want nu hebben we twee kindertjes uit Purmerend." Zoon Lars is het daarmee eens: "Ja!"