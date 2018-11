Justitie test nieuwe onopvallende flitsers

NOORD-HOLLAND - Justitie gaat de komende maanden nieuwe flitsapparaten testen die nauwelijks opvallen. Ze zijn verborgen in aanhangwagens en worden vooral ingezet bij wegwerkzaamheden, meldt de NOS. Ook komen er camera's die automobilisten moeten betrappen die rode kruizen negeren.

De 'rodekruisflitser' wordt verspreid over het land getest. De 'wegwerkcamera' wordt alleen in Limburg gebruikt, en later ook bij werkzaamheden op de N7 in Groningen. Eerder was al een camera aangekondigd die appende of bellende automobilisten kan betrappen.

De proef met de camera's duurt een aantal maanden. Daarna wordt gekeken welke werken. Wie door zo'n apparaat wordt geflitst, kan gewoon een boete krijgen.