Parochiebestuurder 'blij en trots' dat afgebrande kerk in Weesp weer torenspits krijgt

WEESP - Aanstaande donderdag, precies twee jaar na de verwoeste brand, wordt de torenspits van de Sint-Laurentiuskerk in Weesp weer in ere hersteld. Voor parochiebestuurder Gerard Tijssen wordt dat een heuglijk moment. "Ik ga de hele dag kijken."

Al zijn hele leven is hij betrokken bij de kerk. Als klein jongetje was hij er misdienaar, later kwam hij in het bestuur van de parochie terecht. "Als ik er met mijn kleinkinderen langsrijd, zeggen ze altijd 'opa, dat is jouw kerk hè'."

Als op 8 november 2016 de kerk in de brand vliegt, stort zijn wereld dan ook even in. "Dat was echt verschrikkelijk", vertelt hij. "Ik ben er toen gelijk heen gerend en stond er recht tegenover toen de torenspits naar beneden kwam. Mensen stonden te huilen, en ik ook."

Er is de laatste jaren keihard gewerkt aan een nieuwe spits. Aanstaande donderdag wordt die geplaatst en ook dan staat Tijssen weer vooraan. "Ik heb er de hele dag voor uitgetrokken. Ik ben zo blij en trots dat het geregeld is. Dan laten we toch nog wat achter in Weesp."

Bekijk hier beelden van de verwoestende brand: