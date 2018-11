Eerste vuurwerkslachtoffer geopereerd in Beverwijk: 'En dat op 4 november'

BEVERWIJK - Paul van Zuijlen, plastisch chirug bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, heeft afgelopen nacht het eerste vuurwerkslachtoffer van het jaar geopereerd. Op Twitter uit hij daar zijn ongenoegen over, en ook de meeste volgers zijn het roerend met hem eens.

"Lieve mensen, het is 4 november en nacht", begint Van Zuijlen. "Zojuist heb ik alweer het eerste vuurwerkslachtoffer geopereerd. Je zou denken dat dit allemaal toch te voorkomen zou moeten zijn, maar daar vergis ik me dus kennelijk in..."

De plastisch chirurg laat duidelijk doorschemeren dat hij geen fan van vuurwerk is, en dat zijn veel mensen die reageren onder de Tweet met hem eens. "Personen die hun middelvinger opsteken tegen het vuurwerkverbod moeten niet zeuren als ze die vinger vervolgens aan vuurwerk kwijtraken", aldus een man. "Je eerste operatie van dit jaar en niet je laatste...het is sneu", reageert een ander.

Gisteravond is een jongen aan de Van Riebeecklaan in Haarlem ernstig gewond geraakt nadat een stuk illegaal vuurwerk ontplofte in zijn hand. Of het om hetzelfde slachtoffer gaat dat is geopereerd door Van Zuijlen, is niet bekend.