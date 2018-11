Simon Schouten plaatst zich voor WB op 10 km

HEERENVEEN - Simon Schouten heeft zich geplaatst voor de eerste Wereldbekerwedstrijden op de 10.000 meter. De schaatser uit Andijk eindigde als vijfde in 13.03,86. Zijn zus Irene plaatste zich niet voor de 5.000 meter en Amsterdammeer Dai Dai Ntab greep ook op de 1000 meter naast een WB-plaats, nadat het gisteren mis ging op de 500 meter.

Simon Schouten mag dus het eerste WB-blok gaan rijden. Patrick Roest was de sterkste op de tien kilometer in 12.47,89. Douwe de Vries (12.56,71) en Jorrit Bergsma (12.56,89) waren de nummers twee en drie. Ook Kars Jansman mag met zijn tijd van 13.01,73 wereldbekerwedstrijden ruijden. Sven Kramer had zich vanwege rugklachten afgemeld voor de langste afstand.

Dai Dai Ntab eindigde op de 1000 meter net naast de WB-plekken. Hij werd zesde in 1.09,31 en moeste Kjeld Nuis, Thomas Krol, Kai Verbij, Hein Otterspeer en Gijs Esders voor zich laten gaan. Gisteren greep Ntab ook al mis bij de 500 meter.

Lees ook: Dai Dai Ntab eindigt net naast de WB-ticketplaatsen

Irene Schouten was in tranen nadat ze op de 5.000 meter niet verder kwam dan de negende plek (7.16,69). De Beindsdorpse Esmee Visser won die afstand in 6.50,64.

Lees ook: Esmee Visser maakt olympische status waard op 5.000 meter