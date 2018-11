Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Snoei: "Iedereen kijkt alleen maar naar vorig seizoen" Foto: Pro Shots/Thomas Bakker

VELSEN-ZUID - Telstar pakte met de 2-1 winst verrassend drie punten tegen Go Ahead Eagles, de ploeg die aan het begin van deze speelronde nog op de eerste plaats stond. "Lekker dat we weer eens ouderwets op zondagmiddag mochten spelen", vond trainer Mike Snoei. Wesley Zonneveld stond na 21 maanden weer eens onder de lat in Velsen-Zuid en Melle Spinger scoorde zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal.

"We werken er zo hard voor", zei Snoei na de wedstrijd. "Iedereen kijkt alleen maar naar vorig seizoen, maar dit is een hele nieuwe groep." De trainer vertelde ook dat hij vaker met een 1-3-5-2 opstelling wil spelen. "De echte vleugelspelers hebben we dit seizoen niet. Melle Springer en Rodney Cabral zullen dus vaak op de vleugels spelen." Lees ook: Telstar verrast Go Ahead Eagles met winst "Ik kan nog beter"

Wesley Zonneveld was lang uit de running, maar mocht vanmiddag na 21 maanden weer eens starten onder de lat in Velsen-Zuid. "Ik kan nog beter en was af en toe te twijfelachtig. Dat kan eigenlijk alleen beter door veel te spelen", zei hij met een stille hint naar de trainer toe. "Voelde goed"

Melle Springer scoorde voor het eerst in het betaalde voetbal. "Dat voelde goed en dan ook nog de winnende tegen de koploper", zei hij glunderend.