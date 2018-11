Verloskundigen nemen afscheid van Waterlandziekenhuis: 'Einde van een tijdperk'

PURMEREND - Personeel van het Waterlandziekenhuis in Purmerend heeft emotioneel afscheid genomen van de afdeling verloskunde. Vandaag is de laatste dag dat er baby's geboren konden worden, want de afdeling verhuist naar Hoorn.

"Pijnlijk, het is verdrietig dat dit voorbij is", vertelt verpleegkundige Alice Bakker, die 23 jaar op de afdeling heeft gewerkt. "Het is wel echt het einde van een tijdperk. Dat brengt emoties met zich mee."

Herinnering

Ook verpleegkundige Monique Rinses denkt met weemoed terug. "Het kleinschalige, dat sluit je af. We hebben er vertrouwen in dat het ook in Hoorn prima zal gaan." En haar mooiste herinnering: "De geboorte van mijn eigen kinderen hier. Ik voelde me zo thuis, dat ik graag hier mijn kinderen wilde krijgen met mijn eigen collega's om me heen."

In het Waterlandziekenhuis zijn de afgelopen dertig jaar duizenden baby's geboren. De afdeling verloskunde verhuist, samen met neonatologie en klinische kindergeneeskunde, in z'n geheel naar Hoorn. Dat komt omdat in Purmerend een tekort is aan personeel bij kindergeneeskunde. Volgens het ziekenhuis is in Hoorn de zorg voor moeders die gaan bevallen dag en nacht gegarandeerd.