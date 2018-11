Deel dit artikel:













Jonge bestuurder ernstig gewond na botsing tegen boom in Nieuwe Niedorp Foto: Inter Visual Studio / Marcel Barriel Foto: Inter Visual Studio / Marcel Barriel Foto: Inter Visual Studio / Marcel Barriel

NIEUWE NIEDORP - Een automobilist is tegen een boom gereden op de Kanaalweg in Nieuwe Niedorp. Het slachtoffer, vermoedelijk nog een tiener, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De jongen zat een tijdlang bekneld in zijn wagen en is door de hulpdiensten bevrijd. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De politie voert momenteel een sporenonderzoek uit. De weg is afgezet.