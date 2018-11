Jong AZ moet na rust winst aan NEC laten

NIJMEGEN - Jong AZ speelde in de eerste helft beter tegen NEC in Nijmegen en kwam verdiend op voorsprong door een treffer van Ferdy Druijf. Na de rust zorgden oud-AZ-speler Rens van Eijden, Tom Overtoom en Paolo Sabak voor de 3-1 eindstand

NEC blameerde zich vorige week in de eigen Goffert met een nederlaag tegen TOP Oss (1-5) en werd donderdag door Fortuna Sittard uitgeschakeld in het bekertoernooi, dus er was de Nijmegenaren veel aangelegen om te winnen in eigen huis.

Toch was Jong AZ in de beginfase de betere ploeg. De eerste grote kans van de wedstrijd was wel voor NEC. Een pegel van Joey van den Berg spatte van de lat af. Na een klein half uur spelen kwam Jong AZ op voorsprong door een doelpunt van Vince Gino Dekker op aangeven van Ferdy Druijff. Het was de eerste goal voor Dekker in dienst van AZ. Kenzo Goudmijn was nog voor de thee dicht bij de 0-2 maar hij zag de bal net naast gaan.

In de tweede helft was het oud-AZ-speler Rens van Eijden die de stand na een klein uur spelen gelijk trok. Na een afgeslagen corner tikte hij de bal simpel binnen in de rebound. Jong AZ kwam steeds meer onder druk te staan en in de slotfase was het eerst Tom Overtoom die NEC op voorsprong zette, waarna Paolo Sabak in de extra tijd voor de 3-1 eindstand zorgde.

Jong AZ blijft op de zestiende plek staan met negen punten uit twalf wedstrijden. NEC steeg naar de zevende plek en heeft nu 21 punten.

Opstelling NEC: v. Duin; Joppen, v. Eijden, Labylle, Bossaerts; Overtoom, v.d Berg, Jansen (Achahbar/53); Romeny (Ndayishimiye/58) , Braken, Okita (Sabak/75)

Opstelling Jong AZ: Schendelaar; Sedlacek, Bergsma, Bakker, Wijndal; Koopmeiners (Kramer/53), Reijnders, Goudmijn; Kaandorp (de Haas/68), Druijf, Dekker (Duin/68))