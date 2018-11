Sportclub met ballen: Kolfsport op zoek naar talent

WORMER - Het is niet zo makkelijk als het er uitziet, kolf. Daar kwam verslaggever Dennis Nieuwenhuis achter toen hij aanwezig was bij het Open Wormer Kolftoernooi. Daarnaast viel nog iets op, de gemiddelde leeftijd. Die is vrij hoog.

"Het is echt een sport voor ouderen, ja absoluut. We hebben de laatste jaren jongere mensen, maar toch over de vijftig hoor, dik in de vijftig zijn de jongste, vertelt de scoorster van het toernooi.

87-jarige in de finale

Tijdens zijn kennismaking met de kolfsport liep Dennis ook een aantal finalisten tegen het lijf waaronder een 87-jarige vrouw. "Het is met dit spel zo'n verrassing. De ene keer bak je er niets van, de andere keer speel je de sterren van de hemel", vertelt zij. Geïnteresseerden kunnen kennismaken met de kolfsport op dinsdag- en woensdagavond in het Moriaanshoofd in Wormer.

Wil je dat Dennis Nieuwenhuis ook eens bij jullie club op bezoek gaat? Geef je dan op via sport@nhsport.nl en Dennis komt binnenkort een keertje langs. Sportclub met ballen wordt dit seizoen iedere zondagavond tussen 18.00 en 19.00 uur uitgezonden.