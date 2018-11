Weinig verrassingen in hockeyhoofdklasse

LAREN - In de hoofdklasse bij de hockeyvrouwen waren vandaag weinig verrassingen te noteren. Alleen het verlies van Laren thuis tegen Hurley was onverwacht. Voor de stand maakte dat niet uit. Alle ploegen behielden dezelfde plek op de ranglijst.

HDM - Amsterdam 2-6

HDM kwam vlak voor de rust op 1-2 via een strafcorner van Pien van Nes. Daarvoor hadden Marijn Veen (foto) en Felice Albers voor de voorsprong van Amsterdam gezorgd. Meteen na de rust kreeg iedereen bij HDM hoop op een stunt toen Nina van dee Marel de stand gelijk trok: 2-2. Daarna pakte Amsterdam door en liep via Kelly Jonker, Marijn Veen (2x) en Eva de Goede uit naar de 2-6 eindstand.

Laren - Hurley 2-3

Hurley nam vroeg in de wedstrijd een voorsprong door een benutte strafcorner van Sabine Plönissen. Na de rust kwam Laren op voorsprong door doelpunten van Macey de Ruiter en Joëlle Ketting. Maar Hurley bleef vechten en kwam via een treffer van Maartje van der Vis op gelijke hoogte. Teuntje Horn bezorgde de ploeg uit het Amsterdamse Bos zelfs de winst.

Pinoké - Oranje Rood 1-3

Pinoké kwam in de eerst helft op achterstand door een strafbal van Yibbi Jansen. Daarna waren er weinig doelpunten op te tekenen tot in de laatste vier minuten. Pinoké kwam eerst 0-2 achter door een doelpunt van Fiona Morgenstern. Frédérique Malefason bracht twee minuten voor tijd de spanning weer terug door een benutte strafbal, maar in de laatste minuut bezorgde Freeke Moes Pinoké de doodsteek.

Bloemendaal - SCHC 0-2

Bloemendaal kon geen vuist maken tegen SCHC en verloor door treffers van Ginalle Zerbo in de eerste helft en een benutte strafbal van Caia van Maasakker na de rust.

Den Bosch - Huizen 3-0

Huizen hield koploper Den Bosch op slechts drie treffers en dat is al een hele prestatie. Bij de rust was het 2-0 door doelpunten van Imme van der Hoek en Frédérique matla. Lieke Hulsen bepaalde de eindstand op 3-0