Honderden mensen protesteren tegen 'puinhoop' rond failliet MC Slotervaart

AMSTERDAM - (AT5) Op het Museumplein in Amsterdam hebben honderden demonstranten zich verzameld om te protesteren tegen het faillissement van het MC Slotervaart.

Met protestborden, leuzen en toespraken willen ze vooral de gang van zaken rond het faillissement aan de kaak stellen. "Als organisatie willen wij de mensen in de zorg een groot compliment geven voor het werk dat zij verrichten. De afgelopen dagen heb ik zelf van dichtbij meegemaakt wat een puinhoop het was", zegt organisator van het protest Ches Rijpkema.

'Onmenselijke manier'

'Zelf heb ik meegemaakt hoe doodzieke mensen stel op sprong overgeplaatst moeten worden op een onmenselijke manier', zegt Rijpkema die overmand is door emoties. Vanuit het publiek klinkt geschreeuw: 'Rutte dit is jouw schuld'.

Aan de buitenkant van de halfpipe hebben mensen spandoeken opgehangen met de teksten 'Genees de zorg' en 'Red on Slootje'.

(Tekst loopt door onder de video)

'Regering kijkt weg'

Even later spreekt ook een arts van het ziekenhuis de mensenmassa toe. Hij refereert aan de 20.000 patiëntcontacten die artsen van het ziekenhuis moeten beëindigen. "Ik sta hier om mijn afschuw uit te spreken over de kille, ongeïnteresseerde houding van een regering die wegkijkt." Hij kan rekenen op veel applaus.

Onder de demonstranten bevinden zich veel oud-medewerkers van het ziekenhuis. Mensen zijn gevraagd om in het zwart kleding naar het protest te komen. De demonstratie duurt nog tot 16.00 uur.