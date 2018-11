Esmee Visser maakt olympische status waar op 5.000 m

HEERENVEEN - Esmee Visser heeft bij de wereldbekerkwalificatie in Thialf op de 5.000 meter haar status als olympisch kampioene volledig waargemaakt. De 22-jarige schaatsster uit Beinsdorp zegevierde met overmacht in een tijd van 6.50,64.

Antoinette de Jong, Nederlands kampioene op deze afstand, kwam op ruim zeven seconden op de tweede plaats uit (6.57,66). Melissa Wijfje reed de derde tijd (6.58,80).

Ook Carien Kleibeuker (vierde in 7.02,29) en Reina Anema (7.03,57) plaatsten zich voor de komende wereldbekers in dit kalenderjaar.

Visser was op haar favoriete afstand goed op weg om het baanrecord van de Tsjechische Martina Sablikova te verbeteren, die in 2007 een tijd van 6.49,31 neerzette. In de slotfase moest ze toch net iets te veel op dat schema toegeven. Met haar eindtijd bleef ze ook net boven haar gouden race bij de Winterspelen in Zuid-Korea (6.50,23). Wel was haar tijd de derde ooit gereden in Thialf. Alleen Sablikova was twee keer sneller dan de frêle Beinsdorpse.

Visser moest zaterdag op de 3000 meter genoegen nemen met de derde plek (4.04,10). Op die afstand is Visser regerend Europees kampioen en wil ze dit seizoen, evenals op de 5000 meter, opnieuw voor de hoofdprijzen gaan.

Irene Schouten greep gisteren net naast een WB-ticket op de 3.000 meter en ook op de 5.000 meter ging het zondag mis. Daarop eindigde de Andijkse als negende, wat de tranen losmaakte bij de rijdster die op de Olympische Spelen brons veroverde op de mass start. Dat onderdeel staat aan het eind van de middag nog op het programma.