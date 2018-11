Amsterdamse serie-inbreker schrikt van bewakingscamera

AMSTERDAM - (AT5) Een serie van drie woninginbraken afgelopen zomer in Buitenveldert en Amstelveen is vermoedelijk door een en dezelfde inbreker gepleegd. Van twee inbraken en een poging tot inbraak heeft de politie nu camerabeelden vrijgegeven.

Bij een inbraak aan de Vijverhoef in Amstelveen op 9 juli rond half vier 's nachts, is te zien hoe de inbreker schrikt van de camera die buiten in de tuin hangt. De beelden worden getoond in het AT5-programma Bureau 020. De drie inbraken zijn hoogst waarschijnlijk door dezelfde man gepleegd. Een politiewoordvoerder zegt dat onderzocht wordt of de man bij nog meer inbraken betrokken is.

(Tekst gaat verder onder video)

Theedoek over camera

De verdachte loopt vervolgens met zijn handen voor zijn gezicht op het terras van de tuin en rommelt aan de deur. Daarna loopt hij uit beeld, pakt een theedoek en houdt die voor zijn gezicht. Hij loopt richting de camera en hangt de theedoek vervolgens over de lens, waarna hij het huis binnengaat.

Op 11 juli aan de De Cuserstraat in Buitenveldert doet de man tevergeefs een poging. Dit keer heeft hij wel nagedacht over de mogelijkheid van camera's en heeft zijn gezicht bedekt. Als de lichten in het huis aangaan, vertrekt de man.

Herkenbaar in beeld

Aan de Cannenburg in Buitenveldert op 12 augustus slaat de man waarschijnlijk weer toe. Om half vier 's nachts, gaat hij de woning binnen. Dit keer heeft hij de camera waarschijnlijk niet door, want nu is hij herkenbaar in beeld.

De verdachte is een man met een slank postuur. Hij heeft donker opgeschoren haar, kort aan de achter- en zijkant en langer bovenop. De man heeft opvallende tatoeages op zijn armen.