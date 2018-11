Fakkeltocht door Alkmaar tegen discriminatie

ALKMAAR - Voor de vierde keer werd gisterenavond in Alkmaar een fakkeltocht georganiseerd tegen discriminatie. Met felverlichte 'fakkels' liepen Alkmaarders door de binnenstad.

Om de boodschap van de fakkeltocht extra te benadrukken is de naam van het evenement omgedoopt tot 'Alkmaarse Fakkeltocht voor Iedereen'. Mediapartner Alkmaar Centraal was bij de tocht aanwezig en zag onder andere Paul Verbruggen, wethouder diversiteit van de gemeente, voorop meelopen.

Volgens de organisatie wil de tocht benadrukken: "Dat een inclusieve stad iets is waaraan we allemaal moeten en kunnen bijdragen. We willen een gemeente waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf en de ander. Een gemeente waar ruimte is om jezelf te zijn. Waar we actief op zoek gaan naar de verbinding met anderen."