Onverwachte 'hitte' op komst: 'Warmterecord voor november kan sneuvelen' Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - De kans is groot dat komende week een warmterecord wordt gebroken. Door een stroom van warme lucht vanuit Zuid-Europa is in grote delen van de provincie een temperatuur van maar liefst 17 graden te verwachten.

Volgens NH Nieuws-weerman Jan Visser is het heel bijzonder voor november: "Dit kan een warmterecord voor de datum gaan betekenen." Volgens Visser valt het mooie weer morgen waarschijnlijk nog wat tegen: "Door de lage bewolking kan de aanvoer van warme lucht niet zo goed doorkomen." Terrasje

Dinsdag gaat het heldere weer zorgen voor een lekkere temperatuur door de hele provincie. Met 17 graden is de temperatuur niet echt zomers meer te noemen, maar wie weet is het nog warm genoeg voor een terasje in de zon of een fijne wandeling zonder winterjas.