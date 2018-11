Jongen ernstig gewond door illegaal vuurwerk in Haarlem

HAARLEM - Een jongen is gisteravond aan de Van Riebeecklaan in Haarlem ernstig gewond geraakt nadat een stuk illegaal vuurwerk ontplofte in zijn hand. Hij was met vrienden knalvuurwerk aan afsteken toen het misging. De politie neemt het voorval hoog op.

Volgens de politie Haarlem ging het nitraat vrijwel direct af bij het aansteken. Op Facebook laten ze weten dat de vrienden van de jongen flink geschrokken zijn: "De jongeren waren allemaal erg ontdaan door het ernstige letsel wat hun vriend oplopen had."

Illegaal vuurwerk

Het vuurwerk is door de politie in beslag genomen. Op de foto's is te zien dat het gaat om 'C4' knalvuurwerk. Dit type vuurwerk valt onder de categorie nitraten. In Nederland is het niet toegestaan om dit type vuurwerk te kopen of te verkopen. Een andere aanwijzing dat het om illegaal vuurwerk gaat is volgens de politie te zien aan het feit dat er een buitenlandse handleiding bij het vuurwerk zit. In Nederland is een Nederlandstalige handleiding bij vuurwerk verplicht.

De politie van Haarlem waarschuwt op hun Facebookpagina over de gevaren van (illegaal) vuurwerk.