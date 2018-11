Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gedumpt leeuwenwelpje Remy mag uit quarantaine: "Hij groeit als kool en is lekker eigenwijs" Foto: Henk Gerber

ANNA PAULOWNA - Het gedumpte welpje Remy maakt het naar omstandigheden erg goed. Het leeuwtje dat een maand geleden werd achtergelaten in een weiland in het Utrechtse Tienhoven en vervolgens bij Stichting Leeuw op Landgoed Hoenderdaell is opgevangen, groeit zo goed dat hij inmiddels sterk genoeg is om naar een eigen verblijf te verhuizen.

Dat meldt Stichting Leeuw op Facebook bij een video van Remy, die 'als kool groeit en lekker eigenwijs en speels is'. Woensdag verkast hij naar zijn nieuwe onderkomen, zo valt te lezen in het bericht. "Zijn quarantaine periode is dan klaar en hij heeft al zijn benodigde entingen gehad." Lees ook: Gedumpt leeuwenwelpje Remy binnenkort buiten te bewonderen Het kan nog wel een paar weken duren voordat Remy buiten te zien is, aldus Stichting Leeuw. "Uiteraard moet Remy na de verhuizing nog wennen aan zijn nieuwe omgeving." Zien, horen en ruiken

Verzorgster Daphne van Stichting Leeuw laat NH Nieuws weten dat Remy wordt overgeplaatst naar het gebouw waarin de andere leeuwen verblijven. Direct contact met de andere leeuwen heeft hij in het begin nog niet. Wel kan hij de andere leeuwen alvast zien, horen en ruiken. Lees ook: 'Gedumpt leeuwenwelpje Remy komt uit Belgisch circus' Remy werd begin oktober door een hardloper gevonden die het leeuwtje zag zitten in een hondenbench. Enkele dagen later werd duidelijk dat hij vermoedelijk uit een Belgisch circus afkomstig is.