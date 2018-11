Deel dit artikel:













Auto slaat over kop bij Callantsoog Foto: GLOCALmedia / Roel van Steinvoorn Foto: GLOCALmedia / Roel van Steinvoorn Foto: GLOCALmedia / Roel van Steinvoorn

CALLANTSOOG - Een auto is vanmorgen is op de N9 bij Callantsoog om onduidelijke reden van de weg geraakt en over de kop geslagen. In de auto zaten drie personen. Volgens de politie is niemand bij het ongeval gewond geraakt.

Een getuigen vertelt aan NH Nieuws dat er op het moment van het ongeluk geen ander verkeer op de weg was. Waardoor verder ook geen andere weggebruikers in gevaar zijn geweest. Twee van de drie inzittenden waren op het moment de de hulpdiensten arriveerden al op eigen kracht uit de auto gekomen. De derde inzittende zat nog in de auto en hoefde na controle van de ambulancemedewerker niet naar het ziekenhuis. Waarom de auto van de weg raakte is niet duidelijk.