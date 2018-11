Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zaandijkers helpen politie om verdachte van overval snel in de boeien te slaan Foto: Google Maps

ZAANDIJK - Met de hulp van oplettende Zaandijkers is het de politie gisteren gelukt om een dag na de overval op een Etos in Zaandijk een verdachte aan te houden. Door de tips van getuigen hadden de agenten al kort na de overval een 25-jarige Zaandammer op het oog. Gisterenavond kon hij in de boeien worden geslagen.

De politie deed vrijdagmiddag een oproep via twitter en Burgernet om de dader van de overval op de drogisterijwinkel Etos te vinden. Hij was op dat moment nog voorvluchtig. Ook werd een politiehelicopter ingezet om de dader te kunnen vinden. Lees ook: Gewapende overval op Etos in Zaandijk: dader op de vlucht De tips die op deze oproep binnenkwamen hebben uiteindelijk geholpen om de 25-jarige verdachte gisterenavond in de boeien te slaan. Politieagent Mark Krom, wijkagent voor de gemeente Zaandam, laat via twitter weten erg trots te zijn op de succesvolle samenwerking tussen de Zaandijkers en zijn collega's van de politie.