Odin '59 blijft op roze wolk: "Spelen tegen Heerenveen prachtig"

HEEMSKERK - Natuurlijk had Odin ‘59 maar wat graag uit tegen Ajax of Feijenoord geloot. Maar ook de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen in de KNVB Beker is voor de Heemskerkers een prachtig affiche, zegt aanvoerder Ron Scheffer. "Een club met een mooie en lange historie."

Scheffer bekeek de loting in een tjokvol sponsorhome met spelers, supporters en vrienden van de club. "We zijn hier herinneringen aan het maken. Dat beseffen we heel erg goed", zegt hij tegen NH Nieuws. "De trainer zei het van de week ook al: Hier hebben we het over dertig jaar nog over."

Lees ook: Fakkels op de tribune en disco in kleedkamer



Teamgenoot Eelke de Graaf vult hem aan. "Dit maak je als amateurvoetballer niet, of misschien maar één keer mee. En ik ben inmiddels dertig, dus ga geen zeven jaar nog mee. Dit is gewoon supermooi."

Over de kansen zijn de Heemskerkers realistisch. Voorzitter Jacinta Lieuwes: "De bal is rond, hoor ik wel eens zeggen. Maar dit moet wel een hele ronde gladde bal zijn." Scheffer zegt: "Het klinkt misschien gek, maar het zou natuurlijk een schande zijn als we nog een ronde verder komen."

Lees ook: ODIN-spelers na 'magische avond' terug in Heemskerk

De kans is groot dat de thuisclub vanwege de veiligheidseisen moet uitwijken naar een stadion in de regio. Daar zal de komende weken over worden gesproken. "Misschien bij Telstar, maar dat moeten we nog bekijken", aldus Lieuwes.

Het bekerduel tegen sc Heerenveen wordt gespeeld op 18, 19 of 20 december.